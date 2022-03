Van Moskou naar Domburg: Derk Sauer en zijn mensen blijven schrijven over de oorlog

Heel even kwam het in hem op om het Russische nieuwsmedium vanuit de Zeeuwse badplaats aan te sturen. Ruimte genoeg. ,,Maar uiteindelijk hebben we besloten om gebruik te maken van het aanbod van DPG Media en te werken in het hoofdkantoor in Amsterdam”, zegt de oprichter van The Moscow Times. ,,Daar werken ook andere journalisten, hebben we de faciliteiten en is het vliegveld in de buurt. Dat maakt het wat handiger. Ik zal zelf veel heen en weer rijden naar Amsterdam.”