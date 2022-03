Van minderwaardigheidsgevoel naar machtspartij: lokale Partij Souburg-Ritthem pakte leidende rol in Vlissingen

Alex Achterhuis weet nog goed hoe moeilijk het was. Waar in Vlissingen hij ook kwam als gemeenteraadslid, het lukte amper om goed contact te krijgen met de kiezers. Want ja, hij was een VVD’er hé. ,,Mensen wilden nauwelijks met me praten. Ze zagen mij als ‘iemand van de politiek’ en daar hadden ze weinig vertrouwen in.”