Van kickboksen tot sieraden maken: Vlissingen houdt deze zomervakantie voor het eerst Buurtdagen

Ingrediën­ten voor pannenkoe­ken fiets je rondom Nieuwvliet zo bij elkaar: ‘Zo promoten we streekpro­duc­ten’

Streekproducenten zijn er genoeg in de gemeente Sluis. Fiets eens langs een paar boeren en de molen en je hebt alle ingrediënten voor een pannenkoek in de fietstas. Dat is het idee van de receptfietsroutes van Foodregio West-Zeeuws-Vlaanderen.