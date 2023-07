Van ellende tot kans: ‘Als we die bouwput nou eens terugkopen?’

Kinderwens? Soms kun je daar beter even over praten. Dat is de boodschap van Nu Niet Zwanger in Zeeland

Kinderen neem je niet, maar krijg je, wordt wel gezegd. Maar de geboorte van (nog) een kind kan het leven nóg moeilijker maken, als je al in een moeilijke situatie zit. Het programma Nu Niet Zwanger is in Zeeland al jaren actief om dat te voorkomen. Het is een blijvertje.