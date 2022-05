Van der Velde: ‘Duidelijk, maar het valt niet mee’

MIDDELBURG - Een belangrijk rapport, of het nu meevalt of tegenvalt, zei gedeputeerde Dick van der Velde al op voorhand over het RIVM-onderzoek dat vandaag naar buiten komt.

,,Het valt zeker niet mee”, zegt de man die binnen het dagelijks provinciebestuur al bijna een jaar dagelijks bezig is met de PFAS-affaire. De meetresultaten in het rapport bevestigen eerdere metingen: vissen en andere dieren in de Westerschelde, en al helemaal in het Kanaal van Gent naar Terneuzen, hebben veel te veel PFAS in hun lijf.

,,Het goede is dat nu actuele feiten en cijfers beschikbaar zijn. Dat geeft duidelijkheid, al zaten we natuurlijk niet te wachten op dít nieuws met deze inhoud. Je hoopt altijd dat mee zal vallen. Maar eerlijk gezegd is deze uitkomst in lijn met de tussenrapportage van het RIVM.”

Hobbyvissers krijgen de raad vissen of garnalen die ze hebben verschalkt niet te eten. Of dit ook moet leiden tot een totaal visverbod ten oosten van Vlissingen-Breskens, ook voor de beperkte beroepsvisserij, is een vraag die in Den Haag beantwoord moet worden, zegt de gedeputeerde. ,,Dat is een zaak van de minister en de visserijorganisaties.”

Van der Velde is tevreden dat de GGD Zeeland gelijk op is getrokken met het RIVM en duidelijke adviezen heeft afgegeven. Diezelfde GGD zal nu ook de vraag moeten beantwoorden of er een bevolkingsonderzoek komt in Zeeland naar de PFAS-concentraties in het bloed van mensen die om de Westerschelde wonen of er vaak vertoeven.