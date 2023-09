Van den Hil opnieuw hoogst genoteerde Zeeuw op kieslijst VVD

Nieuwe trainer HVV’24 Michelet leerde van oud-Aja­cied Wamberto

Yves Michelet voetbalde in België op provinciaal niveau en was jarenlang jeugdtrainer op nationaal niveau. Met een schat aan ervaring overwoog hij te stoppen, totdat de Belg op het spoor van HVV’24 werd gezet. Nacompetitie is een doel, beseft hij. ,,De verwachtingen zijn hoog.’’