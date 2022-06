Van den Dobbelsteen nieuwe directeur van Sabewa

Politie legt beslag op woning in Yerseke in drugsonder­zoek

YERSEKE - In verband met een grootschalig onderzoek naar drugshandel heeft de politie heeft vandaag onderzoek gedaan in en beslag gelegd op een woning in Yerseke. De eigenaar, een 38-jarige Nederlander, is aangehouden in zijn huis in Spanje.

13 juni