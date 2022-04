Van de straat ‘Ik vind hier rust en ontspanning’

VAN DE STRAAT Verhalen van mensen liggen op straat. Wij tekenen ze elke week op.

Wie: Huib van Dalen (83)

Locatie: Westhavendijk, Wilhelminadorp

Tijdstip: vrijdag 25 maart 11.03uur

Arie Westeneng

,,Een paar jaar vóór mijn pensioen in 1999, nam ik hier een volkstuintje. Eerst had ik een lagergelegen tuintje, later kon ik deze krijgen, tuin nummer 1. Ik doopte het ‘Mén lapje’. Ik heb 340 vierkante meter grond, vooral om groente te verbouwen. Ik doe dat een milieuvriendelijke manier en spuit zo min mogelijk.

Mijn eigen groente is echt zoveel lekkerder dan die in de winkel. Mijn witlof is veel knapperiger en de smaak van spinazie, sla en rode bietjes is ook veel beter. Ik zet ook wel wat bloemen, maar vooral groente en ook wat fruit, zoals aardbeien.

We zijn met een vaste kern van 10, 12 man bij de VBIV, de Vereniging ter Bevordering en Instandhouding van Volkstuintjes, wat een naam hè? Onderling ruilen we ook geregeld groente. Vijftig kroppen sla, wat moet ik ermee in mijn eentje? Ik zet ook aardappels, daar eet ik zelf het hele jaar van. Frieslanders en Agria-aardappelen, van die grote, lekker voor de frieten.

Ik heb jaren op de ambulance gereden en was ook nog een tijd magazijn-chef in het ziekenhuis. Na mijn pensioen kwam ik hier vaak ’s morgens en ’s middags. Rust en ontspanning vind ik hier in mijn volkstuin, ik woon in het centrum van Goes.

Ik zat hier vaak samen met mijn vrouw Riet, we namen vaak koffie mee en broodjes. Of we warmden hier ook wat soep op. We waren hele dagen lekker buiten met z'n tweeën. Maar ze woont nu in zorgcentrum Ter Valcke en kan hier niet meer langs komen, ze is te slecht ter been. Ik woon zelf in een seniorenwoning in het centrum, maar ’s middags ga ik altijd naar Riet. Ze mist de volkstuin echt.”