Van de straat: ‘Een ijsje eten in het weekend’

Teun Dingemanse steekt alle ringen in Westkapel­le

In Westkapelle werd afgelopen zaterdag de WES-wedstrijd verreden. Teun Dingemanse was hier de grote winnaar met 25 van de 25 ringen. Hij moest hiervoor wel Tristan de Visser, Emiel Provoost en Nancy de Visser achter zich laten. De 1e beker was een prooi voor Tristan de Visser en de pollepel mocht mee met Sebastiaan Sturm.