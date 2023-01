Van de bakker naar de slager naar de wijkagent: wijkcentrum opent deuren in winkelcentrum Dauwendaele

Nieuwe eigenaren van Whizz Burger zijn beiden 23 jaar: ‘Alles begint gewoon bij keihard werken’

Vanaf woensdag zijn Kayo Valkenburg (23) en Kelly Ooijens (23) de eigenaren van de bekende snackzaak Whizz Burger in hartje Renesse. Op zo’n leeftijd en in een steeds duurdere tijd een eigen zaak beginnen is bijzonder. ,,Ik vind het wel spannend.”

30 januari