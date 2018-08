Van brand tot wederopbouw: dominee Arie van der Maas maakte het allemaal mee in Hoek

Naar de röntgenaf­de­ling van het ziekenhuis in rode mi­ni-Te­sla

15:25 TERNEUZEN - Zelf naar de röntgenafdeling rijden of ter afleiding een rondje crossen in de tuin van het ziekenhuis. Patiëntjes van ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen hebben daarvoor een rode mini-Tesla tot hun beschikking.