Van Anrooij rijdt de ene finale na de andere

Zelfs de muren spreken straks in het muZEEum; ‘Was Michiel een held of een schurk?’

Hè, staat hij daar nou echt, of...? Naast de hemelsblauwe schouw kijkt Cornelis Lampsins over de schouder van de bezoeker in zijn oude huis. Manshoog afgebeeld op het eveneens geprinte goudleerbehang in één van de bovenzalen van het Vlissingse muZEEum.