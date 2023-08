Van Anrooij gaat voor klassement in Ronde van de Toekomst

Oekraïense volksmu­ziek en carillonmu­ziek in Veere

In de luistertuin bij het oude stadhuis van Veere is zaterdag Oekraïense volksmuziek te horen. Tijdens dit vijfde concert in deze serie zomeravondconcerten op het carillon van het stadhuis wordt stadsbeiaardier David van der Vlies bijgestaan door Oekraïense zangers om het eigen geluid van de Oekraïense muziek te laten horen.