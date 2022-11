Valt nog niet mee, dat wandelvoetbal: ‘Hee Benny, moet je naar de wc of zo?’

met video Loïc (12) uit Vlissingen schittert in grote theaters. ‘In het begin was ik zo zenuwach­tig, dat ik helemaal stond te tril­len’

De twaalfjarige Loïc Evenblij uit Vlissingen schittert de komende maanden op de planken van grote theaters zoals het Luxor in Rotterdam en DeLaMar in Amsterdam. In de musical Charlie And The Chocolate Factory speelt hij één van de vijf kinderen die een rondleiding krijgen in de chocoladefabriek van Willy Wonka.

11 november