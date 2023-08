Val Van Anrooij zonder gevolgen: Kapelse blijft in top klassement

Domburger neemt tuin onder handen en verwoest per ongeluk eeuwenoude wal

Een deel van de Domburgse dricht, een eeuwenoude aarden wal, is afgegraven. Inwoner Kees Vreeke vindt dat hiermee een waardevol cultuurhistorisch bouwwerk gedeeltelijk is verwoest. Wethouder René de Visser (SGP, ruimtelijke ordening) is het daar niet mee eens. Strikt genomen gaat het volgens hem slechts om graafwerkzaamheden in een particuliere tuin.