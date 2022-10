Uitzendbureau heeft moeite werk te vinden voor statushouders: ‘Geef ze een kans’

Trots toont de geboren Irakees Karrar Al Saeidi een foto op zijn telefoon. ,,Dit heb ik gemaakt toen ik nog in Irak woonde", vertelt hij. Op de foto staat een indrukwekkend houtsnijwerk. Een ingewikkelde voorstelling opgebouwd in verschillende lagen. ,,Maar dat is nog in Irak, ik kon het niet meenemen. Kijk dit heb ik in Nederland gemaakt", zegt hij. Hij laat een foto zien van een uit hout gesneden vogelveer. ,,Van hout dat ik gevonden heb in een vuilnisbak.”