Uitvoering Masterplan Nieuwvliet officieel van start: ‘Straks kun je hier genieten van de natuur’

Zonnepark Sas van Gent-Zuid is klaar; laat die 55.000 panelen nu maar lekker 'shinen'

TERNEUZEN - Welkom in Zonnepark Sas van Gent-Zuid. Dat klinkt bijna als een vakantiepark. Niets is minder waar. De enige die hier lekker in het zonnetje mogen liggen, zijn ruim 55.000 zonnepanelen. Verder is het verboden terrein. En tóch ging het zonnepark woensdag eventjes open voor publiek.

9 maart