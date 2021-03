Uitvaart Ichelle zoals ze waarschijnlijk zelf had gewild, in oud Volkswagenbusje en met vrolijke dixielandmuziek

Gedichten op straat, vlinders en kaarten: Ze maken mensen weer even blij

26 maart GOES/TERNEUZEN - Het zijn de kleine dingen die het doen. Ja, een oud liedje, maar nog oh zo actueel. Neem nou dat gedicht op de weg bij een speeltuin in Terneuzen. Of de kaarten die krantenbezorgers in Goes bij mensen in de bus stoppen. De vele gekleurde zwerfkeien... Of, die vlinders die nu in Terneuzen opduiken. Ook met gedichtjes. Ze doen veel met mensen. Ook met Yvette en Wim.