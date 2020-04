Uitslaande brand verwoest autobedrijf in Hulst. Bewoners naastgelegen huizen mogen weer terug

VIDEO Een coronatest vanuit de auto; bij het Adrz kun je door de teststraat

22 april GOES - Niet door de wasstraat, maar door de ‘coronateststraat’. Sinds dinsdag kunnen mensen zich op het terrein van het Adrz-ziekenhuis in Goes laten testen op het virus vanuit de auto. Vanwege drukte op de testpoli en met het oog op een toekomst waarin vaker getest zal moeten worden, is de test drive-in of teststraat in samenwerking met de GGD in het leven geroepen.