Uitslaande brand in voormalig restaurant Wok van Walcheren in Koudekerke

UpdateKOUDEKERKE - In voormalig restaurant de Wok van Walcheren aan de Zwaanweg in Koudekerke woedt een uitslaande brand. Die is vanavond rond 20.15 uur uitgebroken. De brandweer is ter plaatse en bevestigt een uitslaande brand in het gebouw. Dat meldt de Veiligheidsregio. Het restaurant is op dit moment niet in gebruik, maar wordt verbouwd.