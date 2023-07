Uit je plaat op festival City of Dance: ‘Het is een traditie. Echt genieten!’

Het groepje Vlaamse meiden struint zaterdag vrolijk over het festivalterrein. Ze vallen meteen op, omdat ze bloemenkransen in hun haar dragen. ,,Jaaa, we hebben een vrijgezellenfeest!” Bruid Hanne komt net aanrennen: als enige in wit tenue, met een witte sjerp om haar schouder. ‘Bride to be’ staat er op. Ze komen uit de buurt van Brussel, vertellen de meiden. ,,We wilden gaan watersporten in Zeeland en toen zochten we waar er nog een leuk feestje was. We vonden City of Dance op internet. Dat leek ons leuk, want Hanne houdt van dansen.” De meiden hebben nog geen moment spijt gehad. ,,Het is perfect hier! Zo gezellig, én proper!”