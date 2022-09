Twijfels over de herhaalprik? Kies weloverwogen, zegt de GGD Zeeland

Omikronvariant

De belangstelling voor de herhaalprik, die bescherming biedt tegen meer varianten van het coronavirus, zoals de omikronvariant, was groot. ‘s Ochtends vroeg meldden zich bij de Zeelandhallen in Goes al de eerste ouderen. Op de locatie in Vlissingen aan de Alexander Gogelweg stond zelfs af en een toe een korte rij.