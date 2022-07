Tweede Kamer wil dat weggraven dijk Hedwige opnieuw stopt

Ook de regeringspartijen D66, CDA en ChristenUnie stemden voor de motie van SP-Kamerlid Sandra Beckerman. Minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal had de motie juist ontraden.

Het is niet de eerste keer dat de Tweede Kamer vraagt om een pauze van de werkzaamheden. Beckerman en haar D66-collega Kiki Hagen vonden in mei een Kamermeerderheid voor het voorstel niet verder te graven aan de Scheldedijk voordat vaststaat dat het binnen laten van verontreinigd Scheldewater in de Hedewigepolder geen negatieve effecten heeft voor de natuurontwikkeling en een gezonde leefomgeving.

Twee weken geleden zette de minister vervolgens het sein weer op groen voor de graafmachines. Zij wees op een aantal onderzoeken waaruit blijkt dat de nieuwe natuur in de ontpolderde Hedwige op zijn minst van dezelfde kwaliteit zou zijn als in het naastgelegen Saeftinghe. En mogelijk zelfs beter, want de verwachting is dat de Schelde steeds schoner zal worden. Op een bevolkingsonderzoek hoefde de ontpoldering niet te wachten. In de ondergelopen polder zou toch niet gezwommen of gevist worden.

Met dat antwoord nam Beckerman geen genoegen. Ze vindt dat de minister slechts een deel van de motie heeft uitgevoerd, want er is nog geen gezondheidsonderzoek uitgevoerd. Beckerman eiste gisteren dat de regering dit alsnog doet en tot die tijd het werk aan de dijk op pauze zet. Na de stemming vroeg ze aan regering nog deze week te laten weten hoe zij de motie gaat uitvoeren. Het werk aan de dijk is overigens al vergevorderd.

Het werk aan de Scheldedijk aan de Vlaamse zijde. Rechts de Schelde en de schorren, links de Prosperpolder.