Tweede Kamer: wacht met ontpoldering van Hedwigepolder

Rugstreep­pad in Hedwige voorkomt ‘overhaast’ dijk doorsteken

HULST - In Hulst zijn ze nog nooit zó blij geweest dat er een beschermde diersoort is aangetroffen die een groot project in de war schopt. De aanwezigheid van de rugstreeppad is de reden dat de Belgen in ieder geval niet vóór september mogen beginnen met het afgraven van de oude Scheldedijk in de Hertogin Hedwigepolder.

10 mei