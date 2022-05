Tweede Kamer toont gevoel voor Zeeuwse zorgen

Dat leidde dinsdag tot een opmerkelijke stemming in de Tweede Kamer. Binnen twee weken had het Groningse SP-Kamerlid Sandra Beckerman een ruime meerderheid gevonden voor haar pleidooi een pas op de plaats te maken met het project. Dat is precies waar de provincie en gemeenten om de Westerschelde het kabinet om hadden gevraagd: wacht de resultaten van onderzoek af voordat je water de polder in laat stromen. Van het kabinet kreeg Zeeland tot nu toe nul op het rekest.