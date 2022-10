Twee Terneuzense vrouwen aangehouden voor fraude met vaccinatiebewijzen

As bevrijder Richard Brookes uitge­strooid in IJzendijke: ‘Zijn pad leidt opnieuw naar deze plaats’

Richard Brookes was niet alleen een bevrijder, maar ook een vriend van IJzendijke. Lovende woorden werden donderdag gesproken over de Britse veteraan, wiens as werd uitgestrooid op de boerderij van familie De Dobbelaere.

20 oktober