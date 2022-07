‘Twee scooterrijders zijn mogelijk belangrijke getuigen in moordzaak Roshentlie Rosaria’

VLISSINGEN - Twee scooterrijders beschikken volgens de politie mogelijk over nuttige informatie rond de moord op Roshentlie Rosaria (23) in Vlissingen. ,,We willen graag met deze personen spreken”, zegt een woordvoerder.

Op nieuwe beelden, die donderdag via de social-mediakanalen van Opsporing Verzocht zijn verspreid, is te zien hoe twee mannen vlak bij de plek in Vlissingen rijden, waar Rosaria op 17 september 2021 werd doodgeschoten. ,,Mogelijk gaat het hier om belangrijke getuigen, die we nog tot nu toe niet hebben gesproken”, zegt woordvoerder Willem-Jan Uytdehage.

Eerder deze week werden ook al beelden verspreid via de social-mediakanalen van Opsporing Verzocht. Op die video is te zien hoe twee fietsers in de bewuste nacht in de buurt waren van de plaats delict. De politie sluit niet uit dat het tweetal bij de moord betrokken was en wil graag weten wie die personen zijn.

De 23-jarige Roshentlie (vrienden noemden hem ‘Pempi’) woonde met zijn vriendin en dochtertje in Barendrecht, maar was regelmatig in Vlissingen. Op de avond voor zijn dood bezocht hij onder meer een grillroom aan de Bloemenlaan. Van dat bezoek zijn camerabeelden gemaakt, die de politie in een televisie-uitzending van Opsporing Verzocht heeft laten zien.

De politie denkt dat Rosaria op vrijdag 17 september rond 3.50 uur werd neergeschoten in een brandgang aan de Adriaen van de Vennestraat. Een bewoonster zag hem daar 's ochtends vroeg liggen en belde de politie. Sindsdien probeert een Team Grootschalige Opsporing (TGO) de zaak op te lossen. Voor de gouden tip looft justitie 15.000 euro uit.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.