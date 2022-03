Twee mannen opgepakt op verdenking van poging tot doodslag tijdens rellen Arnemuiden

Een 20-jarige jongeman uit Arnemuiden wordt er van verdacht dat hij een mortierbom (shell) naar de mobiele eenheid (ME) gooide. Tevens wordt hij vervolgd voor het overtreden van het samenscholingsverbod. De man is voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht. Na verhoor werd hij woensdag in vrijheid gesteld.

Aansteker mortierbom

Rechercheonderzoek

De eerste verdachte, die op 31 januari voor dit onderzoek werd aangehouden, is een man (21) uit de gemeente Veere. Hij wordt ervan verdacht een cobra naar BOA’s te hebben gegooid. Net zo als zo’n mortierbom is een cobra ook zeer risicovol vuurwerk, dat uitsluitend bestemd is voor professioneel gebruik. Vervolgens werden op 13 en 14 maart twee mannen uit Arnemuiden opgepakt. Ze zouden een cobra en een bierfles naar de ME te hebben gegooid. Dit drietal heeft verklaringen afgelegd en moet zich later voor zijn aandeel verantwoorden.