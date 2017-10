Twee mannen gearresteerd om gewapende straatroven in Hulst

'Woonzorgcentra Warmande blijven in de grote kernen'

20 oktober OOSTBURG - De West-Zeeuws-Vlaamse zorginstelling Warmande gaat geen woonzorgcentra sluiten, maar nieuwbouw van de Stelle in Oostburg is op de lange baan geschoven vanwege een reorganisatie en de aankomende fusie met ZorgSaam. ,,Hoeveel banen er verdwijnen, weten we nog niet”, zegt Jan Hoogendorp. Hij is onlangs aangesteld als extra bestuurder, naast Yolanda de Jong.