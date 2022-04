Twee jonge Zeeuwen willen de slaapwereld veroveren met ‘het allerbeste matras’: ‘We geven 10 jaar garantie’

video Middelbur­ger Frank Husslage verzamelt al 40 jaar schelpen: ‘Er spoelen in Zeeland echt pareltjes aan’

MIDDELBURG - Overal in het huis van Frank Husslage zijn schelpen te vinden, al dan niet stofvrij opgeborgen in jampotjes; het is de erfenis van veertig jaar lang talloze wandelingen langs de Zeeuwse kust. Deze week verschijnt zijn boek Van alikruik tot zeemeermin.

14 april