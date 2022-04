Twee jonge Zeeuwen willen de slaapwereld veroveren met ‘de allerbeste matras’: ‘We geven 10 jaar garantie’

In een bedrijfsunit in Domburg staan de blauwe dozen van morningstarsleeps.com, zoals hun jonge bedrijf heet, tot het plafond opgestapeld. Elke doos bevat een opgerolde matras. Makkelijk af te leveren zo, zeggen Jamie (30) en Milan (27). Ze pakken een doos uit waarna de matras zich uitvouwt. Ze leveren er een slaapmasker, usb-stick, bedankbriefje en speciale mesjes bij om de plastic verpakking te openen. En hopla, na enkele minuten vormt de matras zich als een keurige rechthoek. ,,Je kunt zien dat we heel hoogwaardig schuim gebruiken. Alleen de rimpeltjes van de hoes hebben een half uur nodig om weer vlak te komen. Daarna kun je liggen.”