Twee jaar cel geëist voor man uit Bruinisse die stiefdochtertje misbruikte

T. wordt ervan verdacht tussen november 2021 en half juni 2022 in Bruinisse zijn toen tienjarige stiefdochter seksueel te hebben misbruikt. Het gebeurde in de periode dat het gezin van T. van Vlissingen naar Bruinisse verhuisde. T. sliep dan samen met het meisje in één bed.

Volgens T. had het meisje aangegeven zijn seksuele avances wel prettig te vinden, zij er zelfs om vroeg en hij haar had willen plezieren, leek de rechtbank wel érg sterk. Bijzonder was dat T. regelmatig aangaf nooit te hebben geweten dat seks met een minderjarig meisje - los van de morele kant of het leeftijdsverschil - niet was toegestaan. Er kwam een eind aan het misbruik, toen de partner van T. hem op heterdaad betrapte. Ze belde direct de politie en T. verdween achter de tralies. Dat de officier van justitie geen deels voorwaardelijke straf had geëist, komt omdat een begeleiding door bijvoorbeeld de reclassering ernstig wordt bemoeilijkt door een taalbarrière.