Twee Goesenaren (41) en (15) aangehouden na steekpartij

Een 17-jarige jongen uit Oostburg raakte gewond nadat hij in de buurt van de Albert Heijn aan het Kolverniershof met een voorwerp was gestoken . Vermoedelijk ging er een ruzie aan vooraf. Meerdere mensen waren getuige van het incident.

De politie kreeg de melding omstreeks kwart over zes binnen. Om 19.45 uur werd een 41-jarige man aangehouden. Om 2.30 uur volgde een tweede aanhouding en werd een 15-jarige jongen opgepakt. Beiden zijn woonachtig in Goes. Het is niet bekend wat hun relatie is met het slachtoffer.