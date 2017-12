Twee gewonden na schoten bij woningoverval in Breskens

Anne van Damme in warme kerstsferen

18:27 HULST - Singer-songwriter Anne van Damme uit Hulst heeft een kerstsingle uitgebracht. Haar liedje ‘Christmas Lights’ gaat over gelukkig zijn met de liefde van de mensen om je heen en verder eigenlijk niets te nodig hebben. In de tekst geeft ze een knipoog naar de mega-hit ‘All I want for Christmas is you’ van Mariah Carey.