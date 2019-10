Twee gewonden bij ongeluk in Westerscheldetunnel - westbuis weer open, verkeer krijgt gratis doorgang

2 november: Start Maand van de Russische Ziel in Terneuzen

15:45 Op zaterdag 2 november vindt de start van de Maand van de Russische Ziel plaats in Porgy en Bess in Terneuzen. Gedurende de gehele maand november vinden er diverse optredens en presentaties plaats. De start is met een lezing van oud-correspondent van Rusland Peter d´Hamecourt en met Russische muziek van Oleg Lysenko. De aanvang is 20.00 uur en kaarten zijn verkrijgbaar op de website van Porgy en Bess. Via deze site kan ook een passepartout worden besteld.