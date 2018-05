Twee doden aangetroffen in woning Terneuzen

Op dit moment wordt technisch sporenonderzoek in en om de woning gedaan, om de oorzaak van het overlijden van het tweetal te achterhalen. Of er sprake is van een misdrijf is niet bekend: de politie houdt 'alle opties open'. De melding van de vondst is kort voor 21 uur binnengekomen. Het onderzoek gaat volgens een woordvoerster zeker nog uren duren.