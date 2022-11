Twee Aziatische hoornaarnesten op één dag gevonden in Terneuzen; ‘Dit wordt een vreselijke plaag!’

Volgens Terneuzenaar Van Hilst, imker én inmiddels hoornaarexpert, is het nog maar het topje van de ijsberg. Hij vond er dinsdag maar liefst twee. Een in de wildtuin in de Serlippensstraat en eentje in de Valeriaanstraat. Hij schat dat er alleen in Terneuzen al nog zeker zes nesten moeten zitten. ,,We moeten écht beter opletten, zoeken en de nesten verdelgen. In een hoornaarnest zitten vele tientallen koninginnen. Als die uitvliegen en weer een allemaal nieuw nest stichten met honderden hoornaars is er over een tijdje geen bij meer over. En dan ligt de hele biodiversiteit op z’n gat. Dan zijn er bijvoorbeeld ook geen appels meer.”