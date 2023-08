Turbineketel als Middelburgs ei van Columbus om oudere woningen van het gas te halen

met video Sloop van oud-SS­GM-ge­bouw begonnen

Vele Middelburgers kwamen dinsdagmiddag even een kijkje nemen in de Sir Winston Churchilllaan. Daar is begonnen met de sloop van een van de bekendste schoolgebouwen van Middelburg, de SSGM (later Nehalennia). Tienduizenden Walchenaren hebben les gehad in dit pand.