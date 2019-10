Tupperware Teun (16) uit Hulst: niet oubollig, maar hartstikke hip

Willem van Hanegem op de planken in Scheldethe­a­ter

14:19 TERNEUZEN - Willem van Hanegem staat vrijdag 6 december met een theatershow in het Scheldetheater in Terneuzen. De in Breskens geboren voetballegende is in februari 75 jaar geworden en praat in de show uitgebreid over zijn speciale band met Zeeuws-Vlaanderen.