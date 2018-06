Trucker stapt in ambulance om hem zelf naar kant van de weg te rijden

Het incident gebeurde rond 21.00 uur op de Augustijnenstraat. Kris Verbeeck, werkzaam bij Ambulancecenter Antwerpen (ACA) deelde de beelden. "Beste vrachtwagenchauffeur, wij gaan ook niet ongevraagd joyriden met uwe camion, blijf dus ook uit onze ziekenwagens."



De ambulance stond volgens Verbeeck maar enkele minuten op de weg. "We laten een ambulance vaak draaien omdat we niet vooraf weten hoe ernstig een oproep is: elke seconde kan belangrijk zijn, dus willen we meteen weer kunnen vertrekken", zegt hij tegen Het Laatste Nieuws.



De trucker parkeerde de ambulance tussen twee voertuigen. Daardoor konden de achterdeuren niet meer open. "Ongehoord", zegt Verbeeck. "Het moment dat het leveren van eieren voorgaat op het redden van levens ... of misschien het kijken naar een voetbalmatch."



Verbeeck overweegt een klacht in te dienen tegen de bestuurder.