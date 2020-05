Trucker blaast met opzet schadelijke dieselgassen de Zeeuwse lucht in: 8000 euro boete

Dit zijn de vijf Zeeuwse beelden van ‘De Tweede Wereldoor­log in honderd foto’s’

17:00 VLISSINGEN - Belgische en Franse krijgsgevangenen in Axel, joodse kinderen in Yerseke, een Duitse propagandafoto in Goes, geallieerden met verzetsmensen bij de Kanaalbrug tussen Oost- en West-Souburg en een Duitse mitrailleuropstelling op Boulevard Evertsen in Vlissingen. Dat zijn de vijf Zeeuwse beelden die zijn gekozen voor het project De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s. Maandag wordt het complete project gepresenteerd.