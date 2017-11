Truck rijdt achterop file in Antwerpen, vrouw en man komen om het leven

Terneuzenaar (37): 'Ik heb nooit willen afspreken met een minderjarig meisje'

18:29 MIDDELBURG – De Terneuzenaar Y.M. (37) heeft enorme spijt dat hij in 2014 seksueel contact had met een veertienjarig meisje. De man zei woensdag tegen de rechters dat hij had moeten vragen hoe oud ze was. ,,Ik heb nooit willen afspreken met een minderjarig meisje.”