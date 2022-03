Trompettist Floris Onstwedder: ‘Met elk succes, wordt mijn geluk en mijn dankbaarheid groter’

Het Zeeuws Orkest brengt een afwisselend en boeiend programma. Een combinatie van twee strijkersserenades van Dvorák en van Elgar en twee stukken voor strijkorkest met piano en trompet als solo-instrumenten. De jonge trompettist Floris Onstwedder (geboren in 1992) is één van de twee solisten. Hij groeide op in een muzikale familie en kreeg op zijn vierde verjaardag al zijn eerste trompet, afkomstig uit de collectie van zijn grootvader. ,,Dat was een Selmer piccolo trompet”, weet Onstwedder zich nog haarfijn te herinneren. ,,Er is geen enkele professional die een klein kind zou aanraden om zijn eerste noten op een piccolo trompet te spelen. Dat is namelijk een instrument voor gevorderden, vanwege het hoge register. Mijn grootvader had als solo-trompettist in het Philips Symfonie Orkest op dat moment twee trompetten: een gebruikelijke C-trompet, en de piccolo. De meer gebruikelijke trompet had hij zelf nodig, De piccolo kon hij wel missen. Het leek hem ook wel goed te passen, een kleine trompet voor een klein mannetje.”