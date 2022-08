Trix Dhaen zoekt oude foto’s voor antiek fotoboek

Lezers helpen lezersElke dag verschijnen in deze krant oproepjes van lezers die op zoek zijn naar allerlei zaken. Wat is het verhaal achter deze oproepjes? Vandaag: Trix Dhaen (84) uit Clinge en haar zoektocht naar oude foto’s.

Op een rommelmarkt in België stuitte Trix Dhaen – alweer jaren geleden – op een antiek fotoboek. Ondanks dat het flink beschadigd was, kocht ze het. ,,Ik heb het boek weer helemaal opgelapt”, vertelt ze, terwijl ze het openslaat. ,,In een oud fotoboek horen oude foto’s, dacht ik toen. In BN/DeStem plaatste ik een oproep, dat leverde veel reacties op. Kort geleden vond ik nog een antiek fotoboek, dus heb ik een nieuwe oproep geplaatst.”

Ook daarop kwamen veel reacties binnen van mensen die nog oude foto’s op zolder of in de kast hadden liggen. , Veel mensen die reageren vinden het leuk dat de foto’s een bestemming krijgen, dat ze bewaard blijven. Ze willen ze niet weggooien of bij het oud papier brengen, op deze manier weten ze zeker dat de foto’s een mooi plekje krijgen in een fotoboek.” Mevrouw Dhaen noemt zichzelf een verzamelaar, ze zoekt specifiek naar foto’s van rond het jaar 1900. ,,De mooiste plaatjes vind ik foto’s met kinderen in oude traditionele kleding. In tegenstelling tot de huidige tijd werden kinderen vroeger nauwelijks op de foto gezet. Dus het aanbod is schaars.”

Extra informatie

Wie er op de foto’s staan weet mevrouw Dhaen in veel gevallen niet. ,,Pas heb ik foto’s gekregen waar op de achterkant de namen stonden van de mensen en extra informatie: met wie ze getrouwd waren en de geboortedata. Voor mij is het geen probleem als ik niet weet wie er op de foto staat, maar het is extra leuk als je het wel weet.”

Een verzamelaar raakt nooit uitverzameld en dus zoekt mevrouw Dhaen nog altijd naar extra foto’s. ,,Onze dochter kijkt op vakantie op rommelmarkten of ze oude foto’s kan vinden. Een tijdje terug vielen er foto’s bij ons in de brievenbus. Via via kon ik achterhalen wie ze had gebracht, zodat ik haar netjes kon bedanken. Want iedereen die mij helpt met verzamelen, verdient uiteraard een bedankje!”