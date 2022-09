Trieste aftocht Alex Mallems bij Zeeland Nazomerfestival staat niet op zichzelf

Terwijl de afbouw van de jongste editie in volle gang was, bleek maandag bij de rechtbank in Middelburg wat zich achter de schermen van het Zeeland Nazomerfestival heeft afgespeeld. Artistiek leider Alex Mallems raakte vorig jaar in conflict met Silvie Dees, kort nadat zij was aangetreden als directeur-bestuurder. Dees had zware kritiek op zijn functioneren.