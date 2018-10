Treinverkeer tussen Vlissingen en Kruiningen-Yerseke dit weekend gestremd

Muzikant Jan Neeteson is helemaal thuis op het platteland

8:30 AARDENBURG - Jan Neeteson (68) is geboren in Delft, als zoon van Zeeuws-Vlaamse ouders. Hij studeerde geneeskunde in Rotterdam en was ruim 36 jaar huisarts in Philippine. Hij speelt orgel, piano, klavecimbel en zingt bij het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor, dat zondag optreedt in Aardenburg. We leggen hem een aantal steekwoorden voor.