Trein is vaak al buiten Zeeland te laat

VLISSINGEN - Vlissingen staat er weer mooi op. Nergens in het land kent de trein zo veel vertraging als hier. Maar liefst een op de zeven treinen is te laat.

Het nieuws was afgelopen weekend nauwelijks naar buiten gekomen, of er lagen al schriftelijke vragen van de PvdA-Statenfractie bij het provinciebestuur in de brievenbus. De partij betreurt de 'lage punctualiteit' op het Zeeuwse spoor en maant Gedeputeerde Staten om actie te ondernemen richting NS en ProRail.

De cijfers verdienen enige nuancering. In vergelijking met 2016 is de situatie in Vlissingen juist flink verbeterd. Het percentage treinen dat op tijd reed is gestegen van 81,8 naar 85,3 procent. Landelijk lag het percentage op ruim 90 procent.

Om de stiptheid te bepalen kijkt ProRail uitsluitend naar de aankomsttijden op 50 stations in het land. Treinen die meer dan drie minuten vertraging arriveren, gelden als te laat.

Langste trajecten

Vlissingen is het eindstation van de trein uit Amsterdam, een van de langste trajecten in de dienstregeling. Vertragingen die onderweg worden opgelopen, werken bijna onvermijdelijk door in Zeeland.

Wie de cijfers van ProRail bestudeert, ziet dat van de treinen die vertrokken uit Amsterdam 82,7 procent op tijd in Roosendaal was. Dat is lager dan in Vlissingen. Een deel van de vertraging wordt dus tussen Roosendaal en Vlissingen goedgemaakt. Omgekeerd, vanuit Vlissingen, was 90,7 procent van de treinen op tijd in Roosendaal.

Net als in 2016 zakte het aantal treinen dat op tijd reed vorig jaar na de zomer flink in. Van maart tot en met augustus lag het percentage boven de 90. In november werd het dieptepunt bereikt (71,2 procent). Is november 2016 was dat nóg minder.

De herfst blijft berucht. ,,Dat is de periode van de blaadjes op het spoor", zegt René Vegter, woordvoerder van ProRail. ,,Zeeland is een van de baanvakken waar we daar last van hebben. Door de gladde sporen kunnen treinen langzamer optrekken en moeten ze eerder remmen. Dan zie je de punctualiteit naar beneden gaan."

ProRail zegt al het mogelijke te doen om de stiptheid van de treinen verder te verbeteren. ,,Het liefst willen we alle trajecten boven de 90 procent krijgen", zegt Vegter. ,,We proberen onder meer het aantal storingen te beperken door het spoor goed te onderhouden en tijdig te vernieuwen. In het voorjaar begint dat weer. Ook dit jaar zal daar weer een aantal weekenden in Zeeland bij zitten."

Stations met minste treinen op tijd in 2017 (tussen haakjes score in 2016)

1. Vlissingen 85,3 % (81,3 %)

2. Rotterdam CS 85,7 % (85,5 %)

3. Tilburg 85,8 % (86,9)

4. Breda 86,4 % (84,3 %)

5. Amsterdam CS 87,5 % (88,4 %)