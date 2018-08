Traumahelikopter opgeroepen voor reanimatie op strand

Wéér zuuraanval op Sint-Jans­plein Antwerpen

3 augustus ANTWERPEN - Aan het Sint-Jansplein in Antwerpen is het de voorbije nacht voor de tweede keer in enkele dagen tijd tot een incident gekomen waarbij iemand met een bijtend product overgoten werd. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Een ruzie tussen twee mannen aan een café leidde ertoe dat een van de betrokkenen de andere een flesje ammoniak in het aangezicht smeet.