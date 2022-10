Transportbedrijf Sint Kruis vangt bot met legalisatieverzoek

MET VIDEO Onderzoek naar dood van orka duurt weken: ‘grootste vraag is waarom ze is gestrand’

Hoe en waarom de verdwaalde orka in Cadzand zaterdag belandde en overleed, wordt waarschijnlijk pas over een paar weken bekend. Dat zeggen onderzoekers van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit in Utrecht.

17 oktober