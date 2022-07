Tranen van vreugde in Biervliet: als alles meezit draait de monumentale molen straks weer

Voorzitter Marion Lippens van de Stichting Behoud Molen De Harmonie Biervliet kan haar geluk niet op. De provincie kende vorige week bijna 2 miljoen euro toe voor de restauratie van zeven rijksmonumenten. Molen De Harmonie in Biervliet is met 599.343 euro spekkoper. ,,Dit is waar we keihard voor hebben gewerkt. We zijn er nog niet, maar met behulp van fondsen, het bedrijfsleven en de bewoners van Biervliet gaat het echt lukken. Als alles meezit, is de restauratie eind 2023 klaar.”